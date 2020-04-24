قصات شعر صيف 2020 مستوحاة من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 أبريل 2020 01:43 مساءً - رغم أنه ليس بإمكانك حجز موعد لدى إحدى صالونات تصفيف الشعر في المستقبل المنظور، بسبب انتشار فيروس كورونا، إلا أنه حالما ينتهي الحجر المنزلي، ستعود الحياة الى طبيعتها. فإذا كنت ترغبين في قصة شعر جديدة تبدأين بها فصل الصيف بحيوية وأناقة، نرصد لك في هذا المقال مجموعة من قصات شعر صيف 2020 والتي استوحيناها من النجمات، فاختاري من بينها ما يعجبك.



قصة الـShaggy Bob

قصة الـShaggy Bob



تعد الـShaggy Bob قصة شعر غامضة كونها غير محددة الطول وتعتمد على الطبقات المتدرجة، وهي ستشكل خياراً رائعاً مع تسريحة الشعر المموج نصف المرفوع مع الغرة النصفية البوف، وذلك على طريقة النجمة لوسي بوينتون Lucy Boynton.

تابعي المزيد: منقوع المحلب لتطويل الشعر قبل انتهاء الحجر الصحي



قصة البيكسي PIXIE

قصة البيكسي PIXIE



البيكسي PIXIE هي قصة شعر صيفية بامتياز، أولاً لأنها ستريحك من مشكلة التعرق والحر، وثانياً لأنها لا تحتاج الى تصفيف، إذ يكفي أن تضعي القليل من الجل خفيف الوزن على أن يكون بمكونات رطبة، وستحصلين على إطلالة شبابية عصرية. تلائم هذه القصة أشكال الوجوه كافة وستبدو مناسبة لمعظم النساء. استوحيها من النجمة زوي كرافيتز Zoë Kravitz.



قصة البوب الكيرلي مع الغرة القصيرة

قصة البوب الكيرلي مع الغرة القصيرة



الكيرلي والبوب والغرة القصيرة هو مزيج رائع يمنح المرأة مظهراً حيوياً وعصرياً ومريحاً في الوقت نفسه. فإن كنت من صاحبات الشعر المجعد بشكل طبيعي أو الكيرلي، فلا تترددي هذا الصيف في اعتماد قصة البوب مع الغرة القصيرة، واتركي شعرك منسدلاً بشكل طبيعي، الى جانب الفرق الجانبي، وذلك على طريقة النجمة Yara Shahidi.

Advertisements

تابعي المزيد: ماسكات طبيعية للشعر... حضريها في الحجر والنتيجة رائعة



قصة Rachel

قصة Rachel



تعيد النجمة سيلينا غوميز Selena Gomez، إحياء قصة شعر Rachel المستوحاة من شخصية جنيفر أنيستون في مسلسل Friends، وهي ستكون إحدى أبرز قصات شعر صيف 2020. تعتمد هذه القصة على الشعر المتدرج بطول متوسط. اعتمديها مع تسريحة الشعر المنسدل بشكل طبيعي والفرق الوسطي.



قصة الـ Mid-Length

قصة الـ Mid-Length



ترتكز هذه القصة على الشعر المتوسط الطول مع النهايات غير المتلوية، وهي قصة أنيقة جداً وتمنح المرأة إطلالة راقية، لا سيما مع اعتماد تسريحة الشعر المستقيم الى جانب الغرة الجانبية وأطراف الشعر المعكوفة، وذلك على طريقة النجمة جنيفر لوبيز Jennifer Lopez.

تابعي المزيد: كيف أقص شعري مدرج خلال الحجر المنزلي؟