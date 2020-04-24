سرّ تألق الملكة رانيا في الأزياء الشرقية المحتشمة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 أبريل 2020 01:43 مساءً - الملكة رانيا واحدة من أكثر النساء أناقة في العالم، وأيقونة من أيقونات الموضة في عصرنا الحالي، حيث إنها من النادر أن ترتكب أي خطأ في الموضة أو عند تنسيق أي من إطلالاتها؛ الكاجوال منها أو الرسمية الفاخرة، لكن إطلالاتها في الأزياء الشرقية لها نكهة خاصة جداً، حيث وفي كل مرة تطل علينا في الجلابية التقليدية أو العباية أو القفطان؛ تبدو غاية في الجمال والإشراق، فما هو سر تألق الملكة رانيا في الأزياء الشرقية المحتشمة؟ إليكِ بعض الصور والأمثلة التي تكشف عن ذلك:



تنسيق ناعم في العباية اعتمدته الملكة رانيا:

الملكة رانيا في أسلوب أنيق بالعباية



شاهدنا الملكة رانيا هنا برفقة ابنتها، وقد نسقت لوك أنيقًا وناعمًا ذا طابع شرقي، وقد اختارت فيه فستان ميدي باللون الأسود، ومن فوقه اعتمدت عباية باللون الأبيض؛ مطرزة عند منطقة الصدر بنقشات شرقية ومزيّنة بالشراشيب، قصتها واسعة ومنسدلة، وصل طولها لأعلى حد الكاحل، وقد نسقت معها حذاء أبيض بكعب عالٍ وحقيبة كتف سوداء.

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الملكة رانيا أنيقة في جلابية مطرزة:

الجلابية التقليدية على طريقة الملكة رانيا الأنيقة



اختارت الملكة رانيا لإحدى المناسبات الرسمية الفاخرة، برفقة الملك عبدلله، إطلالة مميزة ذات طابع شرقي في الجلابية التقليدية التي اعتمدتها باللون الأسود، ومطرزة بزخارف ونقوشات ملونة، قصتها ناعمة ومنسدلة، وقد نسقت معها حقيبة كلاتش سوداء من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta، ومجوهرات ناعمة.

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أناقة فاخرة بالقفطان بأسلوب الملكة رانيا:

أناقة الملكة رانيا في القفطان



إطلالة شرقية ساحرة تألقت بها الملكة رانيا في إحدى المناسبات الرسمية، وقد اختارت فيها فستان ماكسي باللون الأخضر البترولي، ومن فوقه قفطان من اللون ذاته، مطرّز بخيوط ذهبية امتدت على طوله بالكامل مع حزام التف حول الخصر، وقد نسقت مع اللوك حذاء أسود بكعب عالٍ وحقيبة كلاتش باللون البيج وتاجًا ذهبيًا زيّنت به شعرها؛ تناسب مع الأقراط المرصعة بأحجار خضراء.

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إطلالة شرقية بالأبيض تألقت بها الملكة رانيا:

اعتمدت الملكة رانيا اطلالة شرقية فاخرة بالأبيض



إحدى أجمل إطلالات الملكة رانيا بلا منازع كانت في هذا الثوب الشرقي باللون الأبيض، بقصته الفاخرة وقماشه الحرير الناعم، الذي انسدل بطريقة انسيابية مع الكاب المبطن بقماش شرقي تقليدي ملوّن، أضفى لمسات مبتكرة على التصميم، وكانت قد أكملت اللوك بحزام على الخصر وحذاء بكعب عالٍ، وحقيبة كلاتش باللون الأبيض، وبعض المجوهرات الناعمة.



شاهدي أجمل إطلالات الملكة رانيا في الأزياء الشرقية المحتشمة، وكيف نجحت في كل مرة أن تتألق بأسلوبها الخاص الأنثوي مع لمسات من العصرية.

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