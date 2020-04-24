أبرز 4 اتجاهات أزياء لربيع وصيف 2020 من أهم الدور العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 أبريل 2020 01:43 مساءً - في كل موسم يشهد عالم الموضة والأزياء تغيرات متعددة فيما يخص الصيحات والاتجاهات التي يجب اتباعها، والتي تفرضها في الأصل الدور العالمية على منصاتها خلال أسابيع الموضة العالم.

فستان بتصميم البولكا من مارك جايكوبس Marc Jacobs



ومثله مثل أي موسم آخر، جاء موسم ربيع وصيف 2020 باتجاهات جديدة أكثر عصرية وتميزاً، وكانت دور الأزياء في سباق دائم لإبراز الأجمل وابتكار الأروع، من هنا جاءت اتجاهات ربيع وصيف 2020 بقصات وتصاميم جديدة لم نعهدها في الربيع الماضي، كما ورصدنا العديد منها بعيداً عن الكلاسيكية والألوان الراكزة.

واليوم نضع بين يديك أبرز 4 اتجاهات لموسم أزياء ربيع وصيف 2020، استوحيناها من عروض الأزياء لأهم الماركات والدور العالمية، مع طرق تنسيقها بالطريقة الصحيحة؛ لتكون إطلالتك على أكمل وجه وصورة.

اتجاهات أزياء ربيع وصيف 2020

نقشة البولكا، من أبرز اتجاهات ربيع وصيف 2020

Polka dots

جمبسوت بولكا من غوتشي Gucci



تتجدد موضة البولكا في موسم ربيع وصيف 2020؛ لتعود من جديد إلى ساحة الموضة العالمية؛ فهذه الصيحة مهما اختفت لن تموت، وهذا ما أثبتته الموضة على مر السنين.

ظهرت صيحة البولكا ضمن عروض مجموعات ربيع وصيف 2020 خلال أسابيع الموضة العالمية، على منصات العديد من الدور، كان أهمها: كارولينا هيريرا Carolina Herrera من خلال الفساتين المفعمة بالأنوثة، وكذلك لدى غوتشي Gucci ومارك جايكوبس Marc Jacobs، من خلال تصاميم مستوحاة من سبعينات القرن الماضي.

اعتمدي نقشة البولكا هذا الموسم، لإطلالة عصرية وراقية تحمل في الوقت ذاته ضمن طياتها الحنين إلى الزمن الجميل.

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الجلد بالألوان الصارخة، من أبرز اتجاهات ربيع وصيف 2020

Colourful Leather

معطف جلد أحمر من كوتش Coach



عندما نتحدث عن أزياء الجلد، سرعان ما نذهب لنختارها بالألوان الكلاسيكية، مثل: الأسود أو البني أو حتى الكاميل، إلا أن موسم ربيع وصيف 2020 كسر القاعدة هذا العام؛ حيث عمدت الكثير من الدور العالمية في مجموعاتها لربيع 2020 إلى التشجيع للخروج عن المألوف، والتوجه نحو اعتماد صيحة أزياء الجلد الملوّن بألوان قوس القزح الصارخة، أمثال علامات تودز Tod’s، برادا Prada وكوتش Coach، وقد تراوحت تصاميم الجلد بين المعاطف والفساتين والجواكيت والبناطيل بألوان الأصفر والأخضر والأزرق والفوشيا وغيرها.

الألوان الصارخة مناسبة لذوات البشرة البيضاء؛ حيث تضفي عليها النضارة والتورّد.

النقشات الاستوائية، من أبرز اتجاهات ربيع وصيف 2020

Tropical prints

فستان بنقشات استوائية من لويس فويتون Louis Vuitton



ظهرت النقشات الاستوائية بشكل كبير على منصات عروض ربيع وصيف 2020، كواحدة من أبرز الاتجاهات، فرصدناها بألوان حيوية منعشة معبرة عن روعة الطبيعة وجمالها.. فالنقشات الاستوائية تم ابتكارها لموسم الربيع ونسيم الصيف.

ظهرت النقشات الاستوائية بنفحات مستوحاة من سنوات الستينات، ضمن مجموعات فندي Fendi ولويس فويتون Louis Vuitton كما وجاءت بطبعات مستوحاة من الأدغال ضمن عرض فرساتشي Versace.

الطقم الأبيض، من أبرز اتجاهات ربيع وصيف 2020

White Suit

طقم أبيض بأسلوب عملي من برونزا سكولر Proenza Schouler



من قال إنه لا يمكن التفكير في اعتماد الطقم الأبيض لموسم ربيع وصيف 2020؟! فالأبيض هو واحد من الألوان الأكثر رواجاً هذا الموسم، أما الطقم فهو قطعة أساسية تضفي أناقة لا مثيل لها.

إذا كنتِ ذات شخصية ناعمة وحالمة، اعتمدي الطقم الأبيض بتفاصيل من الدانتيل المفعم بالأنوثة، كما رأيناه على منصة أليكساندر ماكوين Alexander McQueen.

أما لإطلالة نهارية شبه كاجوال وعملية، يمكنك أن تستوحي من الطقم الأبيض الذي رصدناه على منصة علامة برونزا سكولر Proenza Schouler، والتي حولت الإطلالة المونوكروم إلى إطلالة منعشة.