تنسيقات رمضانية للمحجبات من أسرار السعيد

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 أبريل 2020 01:43 مساءً - تأنقت المذيعة الكويتية أسرار السعيد بالعديد من الجلابيات والفساتين الرمضانية المذهلة، لذا جمعنا لكِ -عزيزتي- هذه الخيارات؛ لتظهري بها في هذا الشهر.
فساتين بسيطة وأنيقة
ظهرت أسرار بفساتين رمضانية بسيطة وأنيقة، من أبرزها فستان أحمر فضفاض مصمم بحزام للخصر، وآخر أبيض مزين بالريش، وارتدت فستانًا بدرجة مميزة من الرمادي المزين بالقصاصات الذهبية الصغيرة.
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قطع مطرزة بأسلوب رمضاني
لقطع رمضانية مصممة بالتطريزات العتيقة والعصرية، اختارت السعيد جلابية زهرية مصممة بحزام للخصر ومزينة بمعيَّنات لامعة، وأطلَّت بجلابية سوداء مزينة بالأبيض، وأخرى سوداء مطرزة بالذهبي، ونسقت بنطالًا أبيض ومعطفًا مزينَيْن بالنقوش الحمراء.
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جلابيات عصرية لا مثيل لها
للفتيات محبات الخيارات الفريدة من نوعها والتصميمات العصرية، يمكنكم التأنق بجلابية رمادية مصممة بكم مزين بالدوائر والقماش الذهبي مع وشاح بذات التصميم، أو التجمل بجلابية باللون البيج وبسيطة ومزينة بالقماش البرتقالي والبني، أو التزين بجلابية بيضاء مزينة بالبيج والذهبي بطريقة عصرية ومذهلة.
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