بعد عرض أولى حلقات "الفتوة".. أحمد زاهر لابنته ليلى: أبهرتيني

تشارك الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، في مسلسل "الفتوة" الذي عرضت أولى حلقاته أمس الخميس، وهو من بطولة الفنان ياسر جلال.

وبعد عرض الحلقة، نشر الفنان أحمد زاهر، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، صورة من المسلسل تظهر فيها ابنته برفقة ياسر جلال، معلقًا عليها: "ألف مليون مبروك يا لولتي يا قمر.. مبروك أول ظهور ليكي في مسلسل الفتوة، كنتي زي القمر يا حبيبتي وأبهرتيني، وكنت فخور بيكي أوي".

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وتابع "زاهر": "ببارك للجميع، المسلسل أكتر من رائع، الحلقه الأولى شدتني جدًا، بالتوفيق والنجاح يارب للجميع".

ومسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، مي عمر، أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.