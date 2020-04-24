حنان مطاوع: المطبخ أكتر مكان بقضي فيه وقتي خلال الحظر

شاركت الفنانة حنان مطاوع، متابعيها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتها داخل مطبخ منزلها، فهو المكان الذي تقضي فيه أطول وقت خلال فترة الحجر المنزلي.

ونشرت "مطاوع" صورتها داخل المطبخ معلقة عليها: "بحب مطبخي، وبقضي فيه وقت كتير في الحظر.. تسلم إيد الفنان اللي نفذهولي".

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وتفاعل معها أصدقاؤها ومتابعوها، فعلقت لها الفنانة ريهام عبدالغفور، قائلة: "لايق عليكي أوي"، بينما علقت هاجر الشرنوبي: "طب يلا أنا جاية أفطر عندك من إيدك".

يذكر أن حنان مطاوع شاركت في مسلسل "بنت القبائل" وهو من بطولة عمرو عبدالجليل، محمد رياض، ومحمود عبد المغني.