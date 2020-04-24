كورونا يحول ناعومي كامبل من عارضة أزياء إلى مقدمة برنامج عبر يوتيوب

نظرًا للحجر المنزلي المرتبط بفيروس كورونا المستجد، والذي ألزم الكثيرين منازلهم، استبدلت عارضة الأزياء الشهيرة ناعومي كامبل، مهنتها كعارضة أزياء، بتقديم برامج حوارية افتراضية.

وتدخل "ناعومي" في دردشة عبر يوتيوب، من خلال سلسلة جديدة تحمل اسم "نو فيلتر ويذ ناعومي" (لا حدود مع ناعومي) مع بعض أصدقائها المشاهير.

وعلقت كامبل، قائلة لـ"رويترز": "أريد أن يتمكن الناس من معرفة أنه يمكن الوصول إلينا ويعرفون المزيد عنا".

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وأضافت: "ترانا نقوم بهذه العروض الحوارية لخمس أو سبع دقائق عندما نقوم بالترويج لشيء ما".

وتصل مدة الدردشة التي تُجرى عن بُعد إلى نحو 30 دقيقة، وتقول كامبل: "ونحن نسترخي في المنزل.. فقط عليك أن تجلس وتتحدث".

ناعومي كامبل، انطلقت مسيرتها المهنية كعارضة أزياء، لتصبح فيما بعد واحدة من أكثر عارضات الأزياء شهرة وتميز في تسعينات القرن الماضي، وكانت أول امرأة ذات بشرة سوداء تظهر على غلاف النسخة الفرنسية والبريطانية من مجلة "فوج" ومجلة "تايم".