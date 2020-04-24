هل يفسد المكياج صيام رمضان؟.. أزهري يجيب

بحلول شهر رمضان، تتجدد تساؤلات المسلمات عن الحكم الفقي لوضع المكياج، مثل الروج و"الماسكرا" وغيرهما من أدوات التجميل، خلال الصيام.

وبدوره، أوضح الدكتور علي محمد الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، الحكم الشرعي، قائلا لـ"هن"، إنه لا يجوز وضع المرأة المكياج الملفت ولا "الروچ"، عند خروجها به في الطرقات، مشيرا إلى أن المكياج الخفيف مقبول، لكن الملفت لا يجوز وينتقص من قدر الصيام متابعا: "ده مينفعش لا في الصيام ولا غيره".

وأضاف "الأزهري"، أن المرأة تضع المكياج في منزلها، أو لزوجها من أجل الزينة، مستشهدًا بالآية 31 من سورة النور: "وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ"، وذلك لما في المكياج يسبب نظر الرجال الأجانب إليها.