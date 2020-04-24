طبيب يوضح الفرق بين الفوط الصحية والتامبون.. ويقدم تحذيرات

قال الدكتور هشام عاشور جراح أمراض النساء ومدير مستشفى إيسارليون بألمانيا، إن هناك فرقا بين الفوط الصحية التي تستخدم للاستعمال الخارجي وما يسمى بالـ"التامبون" والتي تستخدم داخليا.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "الفوط الصحية هي فوط للاستعمال الخارجي، واللي طالع دلوقتي في مصر طلع في أوروبا من زمان، ويسمى بالتامبون وهو شيء للاستخدام الداخلي، وهو عملي إلى حد ما عشان كدا السيدات بيحبوا يستخدموه، وله نوع من الخطورة، ومش المفروض نخاف منه، وهو عملي جدا وقد يكون له بعض الأضرار عن الفوط الصحية المستخدمة من الخارج".

وتابع: "الفوط الداخلية لو هتستخدمها لازم تاخد بالها من عدة حاجات إنها متكنش مصنعة بمواد مسرطنة، ولازم تشتري من الصيدلية ومكتوب عليها المواد المستخدمة فيها، وفيه مادة بتستخدم لتبييض هذه الفوط وهي سامة جدا وقد تؤدي لفشل الكبد أو الكلى أو ضعف الجهاز المناعي".

واستطرد: "عشان كدا المفروض الأنثى متستخدمش فوط بها هذه المادة ولا بد أن تغير 3 أو 4 مرات في اليوم، ووجودها لمدة يوم أو أكثر قد يؤدي إلى التسمم الذي يؤدي إلى الوفاة، والبعض بينساها لمدة أسبوع ودا شيء بيهدد الحياة، وفي حد ذاتها مفيش خوف من الفوط الصحية الداخلية للسيدات المتزوجات لكن المهم هو طريقة الاستخام والمادة المصنع بها هذه الفوط".