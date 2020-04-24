الامارات | البعوض ينتصر..باحثون: أعداد النمل والنحل والفراشات تتراجع عالميا

شكرا لقرائتكم خبر عن البعوض ينتصر..باحثون: أعداد النمل والنحل والفراشات تتراجع عالميا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال باحثون اليوم، إن النمل والنحل والفراشات والجنادب واليراعات والحشرات الأخرى التي تعيش في الأرض تعاني من انخفاض واضح في أعدادها بنحو 9% كل عشر سنوات، لكن حشرات المياه وخاصة البعوض تتزايد.

وقدمت النتائج، التي تستند إلى 166 مجموعة من البيانات تغطي 1676 موقعا في 41 دولة ويعود تاريخها إلى عام 1925، تقييما دقيقا للحشرات، الكائنات الأكثر انتشارا وتنوعا على كوكب الأرض، .

ووجدت النتائج أن حشرات مثل البعوض، الذي يعيش في الماء، وكذلك الهاموش والذباب والخنافس المائية وهي كائنات تقضي جزءا على الأقل من حياتها في المياه العذبة شهدت زيادة في أعدادها بنحو 11 % كل عشر سنوات.

وتغطي المياه العذبة حوالي 2.5 % فقط من سطح الأرض لذا تعيش الغالبية العظمى من الحشرات على اليابسة.ووجد الباحثون أن عدد الحشرات انخفض في المتوسط ​​في الهواء والعشب وعلى سطح التربة ولكن ليس في الأشجار أو تحت الأرض.

وقياسا على ذلك من المتوقع أن ينخفض عدد الحشرات التي تعيش في الأرض بنسبة 24 % خلال 30 عاما بينما ستشهد حشرات المياه العذبة زيادة بنسبة 38 % خلال نفس الفترة.

وأرجع الباحثون الانخفاض في عدد الحشرات التي تعيش في الأرض إلى الأنشطة البشرية مثل تدمير الموائل والتوسع العمراني والتلوث وأشاروا إلى أن المبيدات الحشرية وزيادة الجفاف بسبب تغير المناخ ربما لعبت أيضا دورا.