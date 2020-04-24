"الموضة المستدامة" تُترجم أناقة على السجادة الحمراء في "يوم الأرض"

احتفل العالم بعيد الأرض ويلعب صناع الموضة دورا كبيرا في السنوات الماضية في سبيل المحافظة على البيئة من خلال وسائل عدة منها إستخدام أقمشة ومواد صديقة للبيئة وذلك بهدف التخفيف من الأضرار الجسيمة التي تسببها صناعة الملابس سنوياً.

"الموضة المستدامة" تعبير يتردد كثيراً في الآونة الأخيرة في عالم الموضة، إذ تتجه دور الأزياء إلى التفكير في تطوير إنتاج واستهلاك الملابس والأكسسوارات الأكثر استدامة والتي تحافظ على البيئة أي مراعاة الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية، أما الخيارات المتاحة فكثيرة، منها مثلاً تصميم أزياء ذات جودة عالية من مواد لا تتلف بسرعة، أو تدوير الملابس المستعملة وهذا خيار إعتمدته عدد من الدور مؤخراً في جزء من مجموعاتها على الأقل.

ولا تتعارض الموضة المستدامة مع الأناقة، والدليل إطلالات ساحرة على السجادة الحمراء تألقت بها النجمات على مرّ السنوات، فقد لعبت النجمات دوراً في رفع الصوت بشأن الحفاظ على البيئة، ولجأن مثلاً إلى إختيار فساتين فينتاج vintage حملت توقيع أهم دور الأزياء والمصممين العالميين، كذلك إختيار تصاميم مصممة من مواد صديقة للبيئة.

تابعي معنا بالصور أجمل الإطلالات على السجادة الحمراء بتصاميم صديقة للبيئة، وذلك بمناسبة الإحتفال بيوم الأرض. من إطلالة ميريل ستريب الذهبية من تصميم Lanvin عام 2012، إلى ايما واتسون التي تألقت في حفل الـMET GALA عام 2016 بتصميم كالفن كلاين مصنوع من مواد بلاستيكية معاد تدويرها، كذلك آن هاثواي التي أطلت في العام 2017 بتصميم قدّمته دار أرماني في 2006، أما كايت بلانشيت فأعادت في العام 2018 ارتداء فستان غوتشي كانت أطلت به في العام 2014. الى اطلالة أدوت أكيش في العام 2019 بفستان من دار فالنتينو من قماش الحرير العضوي.

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