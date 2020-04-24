تعرف على المشروب السحري لمرضي الضغط في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - مشروب الكركديه له فوائد صحية عديدة، خاصة لمرضى الضغط والكوليسترول والقلب. ومع حلول شهر رمضان ينصح خبراء التغذية بأن يكون ضمن سفرة إفطارك.

الدكتورة نهلة مسعد، استشاري التغذية العلاجية، قالت إنه لا يمكن أن نستفيد من مشروب الكركديه إذا كان يحتوي على نسبة كبيرة من السكر، ويفضل تقليل نسبة السكر المُحلى أو تبديله بالعسل الأبيض فهو الأفضل صحيًا، وعن فوائده الصحية أوضحتها كالتالي:

- يعتبر من الأعشاب والنباتات التي تساعد على خفض الكولسترول في الدم، وهو ما يعاني من تكسير نسبة الدهون المكونة داخل الدم.

- يقلل احتمالية الإصابة بأمراض القلب المختلفة، كما يساهم في تقوية الأوعية الدموية.

- يجعلك تشعر بالانتعاش بشكل مستمر، ويقلل الجفاف بسبب قدرته على موازنة سوائل الجسم.

- لديه قدرة على الموازنة في الجسم بين الضغط المرتفع والمنخفض ليحافظ على نسبته، فالكركديه البارد يخفض مستوى ضغط الدم، بينما الساخن يرفعه لأصحاب ضغط الدم المنخفض.

Advertisements

- يعطي شعوراً مريحاً لمرضى القولون لأنه يطهر المعدة، والجسم من الڤيروسات والميكروبات والجراثيم، ويرفع مناعة الجسم خصوصًا الجلدية.

- مع الاستمرار بشكل يومي علي الريق يحمي الكلى من الإصابة بالحصوات أو نزع الكلى حال تلفها، وذلك لقدرته على إدرار البول.

- يقوي مشروب الكركديه عضلات القلب، والشرايين من الإصابة بالانسداد.

- تناول الكركديه مرة يوميًا يحمي من الإصابة بمرض الاكتئاب والإحساس بالتوتر النفسي.

- يمكنه موازنة نسبة السكر في الدم إذا كان مرتفعا.

- تناول كوب من الكركديه يوميًا على الريق يحسّن من عمليات الهضم المعقدة، وقرحات المعدة ويعالج الإمساك والقولون.