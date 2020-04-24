تتعلم المشي من جديد بعد خروجها من غيبوبة بسبب كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

بعد تسعة أيام قضتها في غيبوبة بعد إصابتها بكورونا، تعاني أمريكية من ضعف في عضلاتها يمنعها من المشي بشكل صحيح.

قالت ليا بلومبرغ في على فيس بوك، إنها قضت 9 أيام في غيبوبة بسبب كورونا، وأنها تعاني من خشونة في الصوت جرّاء أنبوب التنفس الاصطناعي، إضافة إلى ضعف وضمور في عضلات جسمها.

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وأضافت " قضيت 9 أيام في غيبوبة مع جهاز التنفس الاصطناعي، كدت أفقد حياتي، أدعو الجميع إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية الممكنة لتجنب الإصابة بالفيروس".

وتهدف ليا إلى توعية الذين لا يأخذون الوباء على محمل الجد، خاصةً الذين خرجوا إلى الشوارع في مظاهرة تدعو إلى تخفيف إجراءات الإقفال التي تفرضها الحكومة الأمريكية.

وتخضع ليا لجلسات علاج فيزيائي لعضلات ساقيها في المنزل، على أمل أن تمشي بشكل طبيعي ثانية، حسب موقع "ميديكال ديلي" الإلكتروني.