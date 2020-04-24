طبيب: يجب توعية الفتيات عن البلوغ بالمناهج الدراسية

قال الدكتور هشام عاشور، جراح أمراض النساء ومدير مستشفى إيسارليون بألمانيا، إنه لا بد من التوعية بداية من المناهج الدراسية لشرح حقائق البلوغ خصوصا عند الفتيات.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "لازم تكون في مناهجنا الدراسية جزء معين بيشرح حقائق البلوغ، وزيادة على كدا الأهل نفسهم ممكن يحضروا للحصة اللي بيتم فيها تدريس هذه المواد، لأن بعضهم مش عارفين غير الأعراض الجسدية لكن ميعرفوش الأمور النفسية وإزاي هي مرحلة حرجة جدا في حياة البنت وممكن تؤثر عليها لفترة طويلة وممكن لنهاية عمرها".

وتابع: "الدور دا مش المفروض يكون في المدرسة فقط، ولكن لابد أن تتم في المنزل وعن طريق الأم"، مشيرا إلى أن التغيرات التي تطرأ على الفتيات طبيعية ومرت بها كل السيدات قبلها، و"هي تغيرات ضرورية ولازمة لتحضير المرأة لمرحلة البلوغ الكامل، لحد متوصل لأنثى كاملة وتتجوز وتنتجب، وتشارك في المجتمع وهذه التغيرات ليس فيها ما يعيب وليس فيها ما يشين".

واستطرد: "البنت ممكن تخجل من كبر حجم الثدي، وهو مش أزمة وطبيعة بشرية حدثت مليارات المرات، والناس حواليها عارفين كدا وزميلاتها وأقرباءها، وعلى هذا الأساس فالبنت هتظهر بثقة كاملة وتقدر تتفاعل مع المجتمع المحيط بها".