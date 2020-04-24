سخرية وتحذير وتقليد.. رأي رواد "السوشيال ميديا" في لون شعر رامز جلال الأزرق

من عام لآخر اعتاد الفنان رامز جلال الظهور أمام جمهوره بمظهر غير تقليدي، يتماشى مع فكرة برنامج المقالب الذي يقدمه لأعوام متتالية، ويأتي هذا العام بمسمى "رامز مجنون رسمي".

اختار الفنان رامز جلال الظهور بشعر باللون الأزرق، وهي الإطلالة غير التقليدية التي ظهر بها، ومع نشره البرومو الأول لبرنامجه عبر "السوشيال ميديا"، انقسمت الآراء بين الرواد "التواصل الاجتماعي" حول "النيو لوك الجديد".

فكانت من ضمن التعليقات التي أحبت "لوك" رامز جلال الجديد وأيضًا الرغبة في صبغ الشعر بنفس اللون: "عايزة أعمل شعري نفس لون شعر رامز جلال في رامز مجنون رسمي" "هو أنا الوحيدة اللي حبيت لون شعر رامز جلال أوي ولا إيه".

Advertisements

بينما نصحت أخرى عدم تقليد هذه الإطلالة المختلفة: "أحب أقول لكل شباب مصر.. وحياة أبوكم بلاش تعملوا لون شعر رامز العيد دا الموضوع هيبقى مخيف والله".

ومن ضمن التعليقات الطريفة على لوك رامز جلال: "بقى شبه شعلة البوتاجاز" "أنت كل سنة بتغير لون شعرك" "رأسك زي شعر البنات المصبوغ".