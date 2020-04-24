بعد إسلامها.. جينيفر جراوت تكشف لـ"الوطن" طقوسها خلال رمضان وأمنياتها

"طالما سمعت كثيرًا عن شهر رمضان ومكانته الخاصة عند المسلمين، وطقوسهم المعتادة خلاله، لم أكن أستطع الوصول لمشاعرهم وأحاسيسهم هذه حتى إن ذقت عظمة الإسلام، قبل سنوات عدة"، عبارة أظهرت المشاعر والعاطفة التي تخفيها المغنية الأمريكية جينيفر جراوت، التي أعلنت إسلامها وتوقفها عن الغناء والطرب.

روت المغنية الأمريكية جينيفر جراوت، طقوسها وتجربتها مع شهر رمضان، عقب إعلانها اعتناق الإسلام، خلال حديثها لـ"الوطن"، "كنت أعيش في المغرب، وكانت هذه هي المرة الأولى التي أكون فيها في بلد إسلامي، رأيت الكثير من الأشياء الجديدة، ولديّ بعض التجارب التي لا يمكن تفسيرها والتي أثارت اهتمامي، كطقوسهم المختلفة وشعاراتهم الدينية خلال شهر رمضان الكريم، من قلوبهم العامرة بالإيمان والتي يمكن أن تصل لأعماق القلب بكل سهولة وتشعرك بعظمته، لذا بدأت أتعلم المزيد عن الإسلام وقبلته كدين لي في النهاية".

اختلاف شديد لمسته جينيفر عقب اعتناقها الإسلام وبدء تعلمها القرآن الكريم وترتيله ومعرفة أحكامه، والتي ظهرت واضحة عليها حينما تشارك متابعيها بمقاطع الفيديو المصورة وهى تتلو آياته، "شعرت بأنني ولدت من جديد في المرة الأولى التي بدأت سماع القرآن الكريم والإنصات له، وخاصةً عندما وقفت على سجادة الصلاة وأنا أردده ما جعلني أجهش في البكاء".

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وعن الأمنيات التي تتمنى جينيفر تحقيقها خلال شهر رمضان الكريم، "أطلب القوة والوضوح والانفصال الصحي وراحة البال ومحاذاة القلب والشفاء الداخلي العميق، وختم المصحف الشريف أكثر من مرة".

جينيفر جراوت: أحاول تعلم آيات القرآن وتطبيقها على حياتي

وكانت جينيفر أشارت في حديث سابق لـ"الوطن"، أنها تحاول تعلم آيات القرآن وتطبيقها على حياتي بالطبع، فالإسلام هو المعرفة والخبرة المجتمعية، فأنا دائمًة الاستماع للشيخ محمد صديق المنشاوي، وأتلو القرآن وراءه، لأتعلم أصول القرآن وأحكامه وتجويده".

واختتمت جينيفر، حديثها: "أم كلثوم هي أحسن مغنية في العالم العربي، وكانت بدايتها تجويد القرآن، وأبوها كان شيخا وهي مسلمة، ولم تقل أبدا هذا غني أو هذا فقير".