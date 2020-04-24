"خلي بالك من فيفي".. كيف تفاعل الجمهور مع حلقة سمية الخشاب؟

عرضت قناة "إم بي سي مصر" أمس، حلقة برنامج الفنانة فيفي عبده الجديد "خلي بالك من فيفي"، والذى استضاف الممثلة سمية الخشاب.

ويعتمد البرنامج على عمل "مقلب" بالضيف، إذ تستضيفه فيفي عبده، وبصحبتها مذيعة مغربية في منزلها، بحجة تصوير برنامج خاص، ثم تقوم فيفي بعادات غريبة، مثل رش الملح وإشعال البخور في المنزل بعد أن تسمع صوت فرقعة بالمكان، وتعتقد أنه حسد.

وكانت ضيفة الحلقة الثانية الفنانة سمية الخشاب، والتي تعرضت خلال الحلقة لعدة مواقف، حيث استقلبت "الخشاب" المقلب بـ هيستريا ضحك شديدة، قائلة: "انتو خطفتوني.. كدة يا فيفي بتهزري.. أنا اتبهدلت يا فيفي"، كما جلست فيفي وسمية على الأرض وقامتا بالغناء سويا، ثم أحضرت فيفي عبده طبلة لـ"سمية" التي قامت بغناء أغنية "إنساي" للنجم المغربي سعد المجرد.

تفاعل الجمهور مع حلقة سمية الخشاب

وتفاعل متابعوا البرنامج مع حلقة سمية الخشاب أمس، وانقسمت التعليقات ما بين إيجابية وسلبية.

وجاءت من ضمن التعليقات: "اليوم حبيت سمية الخشاب، ايه الذوق والحنية في التعامل مع الست المربية اللي في المقلب"، "سمية الخشاب شخصية بسيطة ودايما بتضحك وتبتسم".

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وجاءت من ضمن التعليقات السلبية: "لو كان البرنامج ده أيام الثمانينات ممكن ممكن نصدق أنه مش تمثيل".

وتابعت أخرى:"البرنامج دمه تقيل والتمثيل فيه واضح".