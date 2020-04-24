عصام الحضري يكشف حقيقة زواجه العرفي من فنانة "طويلة القامة"

استضافت المخرجة إيناس الدغيدي، حارس مرمى منتخب مصر، عصام الحضري، فى الحلقة الأولى من برنامج "شيخ الحارة والجريئة" عبر قناة القاهرة والناس.

وردا على حقيقة زواجه من فنانة ذات قامة طويلة، نفى الحضري تماما هذه الأخبار، مؤكدا أنه لم يتزوج في حياته سوى مرة واحدة من زوجته الحالية.

ورغم محاولات شيخ الحارة تأكيد الخبر من كونها زيجة سرية، وكانت تحضر المباريات لكي تشاهده فى المباريات، شدد على أنه لم يتزوج سوى مرة واحدة.