استضافت المخرجة إيناس الدغيدي، حارس مرمى منتخب مصر، عصام الحضري، فى الحلقة الأولى من برنامج "شيخ الحارة والجريئة" عبر قناة القاهرة والناس.
وردا على حقيقة زواجه من فنانة ذات قامة طويلة، نفى الحضري تماما هذه الأخبار، مؤكدا أنه لم يتزوج في حياته سوى مرة واحدة من زوجته الحالية.
ورغم محاولات شيخ الحارة تأكيد الخبر من كونها زيجة سرية، وكانت تحضر المباريات لكي تشاهده فى المباريات، شدد على أنه لم يتزوج سوى مرة واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر عصام الحضري يكشف حقيقة زواجه العرفي من فنانة "طويلة القامة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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