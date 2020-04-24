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مناسبة ما بين الفطار والسحور.. سلطة البطيخ

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يأتي شهر رمضان هذا العام في درجات حرارة عالية للغاية وقد يحتاج لأطعمة تساعد في الترطيب ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير سلطة البطيخ وفقاً لموقع "فود نتورك".

مقادير سلطة البطيخ

ملعقتا طعام من الخل الأبيض

بشر وعصير ليمونة

ربع كوب زيت زيتون بكر

بصلة حمراء مقطعة إلى شرائح

أربعة أكواب من قطع البطيخ

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كوب جبن فيتا مفتتة

ربع كوب من أوراق النعناع

كوبان من الجرجير الصغير

ملح وفلفل أسود

طريقة تحضير سلطة البطيخ

ضعوا الخل، وبشر وعصير الليمون في وعاء صغير، وأضيفوا زيت الزيتون واخفقوه مع الملح والفلفل الأسود، ثم أضيفوا شرائح البصل الأحمر وانقعوه من 5 إلى 10 دقائق.

ضعوا البطيخ، والنعناع، والجرجير في وعاء كبير، ثم أضيفوا صلصلة الخل، وقدموها.

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