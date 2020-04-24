يعتبر الزبادي من مكونات وجبة السحور، حيث تؤثر بشكل مباشر على وظائف الجسم مثل الهضم والمناعة، قبل ساعات من تحضير وجبة السحور نقدم لكِ فوائد الزبادي في السحور وفق ما ذكره موقع "health line".

حرق الدهون

يساعد تناول الزبادي على التخلص من مشكلة تراكم الدهون في منطقة البطن.

تساعد على الهضم

تساعد الزبادي على تحسين عمليات الهضم والتخلص من الانتفاخ وتطهير المعدة.

التخلص من رائحة الفم الكريهة

يساعد تناول الزبادي على تخليص الحلق من البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة.

خفض الكولسترول في الدم

يساعد تناول الزبادي على خفض الكولسترول في الدم.

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تقليل الإصابة بسرطان القولون

يساعد تناول الزبادي على تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

يؤخر اعراض الشيخوخة

يساعد تناول الزبادي على تأخير اعراض الشيخوخة.

تخفيف الوزن

من الفوائد الهامة لتناول الزبادي في وجبة السحور إنقاص الوزن.