رغم بلوغها الـ63 عامًا.. لاعبة كمال أجسام تواصل تدريباتها في المنزل

رغم تقدمها في السن وبلوغها عامها الـ63، إلا أنها لازالت تحتفظ بلياقها وقدرتها على ممارسة الرياضة داخل الحجر المنزلي، إنها لاعبة كمال الأجسام الأسترالية ليزلي ماكسويل.
ونشرت "ماكسويل"، عبر حسابها على "إنستجرام"، صورا لها ومقاطع فيديو وهي تمارس التمارين الرياضية لتدعو متابعيها الحرص على التدريب في المنزل وممارسة التمارين الرياضية.
ونالت مقاطع الفيديوهات إعجاب متابعيها وتعليقات: "أنت تبدين رائعة!" "هل عمرك 63 أو 36 ؟... يا له من جمال".
ونشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن لاعبة كمال الأجسام بدأت الممارسة في عمر الـ40 عامًا، بعد المشاركة في مسابقة ارتدت النساء فيها "البيكيني" مع الأحذية ذات الكعب العالي، وفي سن الـ48، أصبحت مدربة رياضية شخصية، وبعد عام نالت العديد من الجوائز في مجال اللياقة البدنية.
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