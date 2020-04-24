بينها البروكلي والملوخية.. أطعمة تساعد على ترطيب الجسم خلال الموجة الحارة في رمضان

ساعات قليلة ويبدأ شهر رمضان الكريم، شهر البركة والرحمات، يرتبط في الدول الإسلامية بالعديد من الشعائر الدينية، إلى جانب المأكولات التي اعتاد الجميع عليها وبعض الحلوى التي يتم تناولها عقب الإفطار، والتي قد تتسبب بعضها في جفاف البشرة وتقصف الشعر.

وقال الدكتور محمد صلاح، استشاري التغذية العلاجية، إن جفاف البشرة وتقصف الشعر وملمسه الخشن علامة لعدم ترطيب الجسم بالشكل المناسب، لافتًا إلى أن نقص السوائل في الجسم يؤدي إلى ضعف تدفق الدم في الأنسجة مما يتسبب في الإعياء والهزلان والدوار.

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وأضاف "صلاح" خلال لقاء مع برنامج "يوم جديد" المذاع على قناة الغد، أن نقص كميات السوائل في الجسم ينتج عنه فقدان التركيز، كما يتسبب في هبوط ضغط الدم خاصة للأطفال وكبار السن، موضحًا أن التركيبة الكيميائية للماء تمد الجسم بالمعادن التي يحتاجها على عكس العصائر والمياه الغازية.

وتابع استشاري التغذية العلاجية إلى أن المشروبات المضاف إليها مواد حافظة أو مكسبات طعم ولون ورائحة تكون طاردة للماء من الجسم لذلك فإنها تشكل خطورة بالغة على الصحة العامة، مضيفًا أن الخيار والخس والجزر والبروكلي والسبانخ والملوخية، من الأطعمة التي تساعد على ترطيب الجسم.

وأشار"صلاح" إلى أن الفلفل الحار يحتوي على البوتاسيوم، ما يحفز الكولاجين للبشرة والشعر، لافتًا إلى أن هناك مؤشرات تدل على نقص كمية السوائل في الجسم مثل جفاف الحلق والشفاه، موضحًا أن أمراض الزهايمر والجلطات القلبية والدماغية وظهور التجاعيد على الوجه كلها ناتجة من قلة شرب الماء.