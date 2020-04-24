قائمة أعشاب وهمية خدعوك فقالوا تساعد في علاج كورونا.. منها السماق

من حين لآخر، تتجدد شائعات حول مدى تأثير عُشب معين في القضاء على فيروس كورونا المستجد، الذي بات جائحة عالمية، وسط تسارع العديد من ربات البيوت في نشر المعلومات، وشرائها واستعمالها في الأكلات المختلفة.

يعرض "هن"، حقيقة تأثير تلك التوابل والأعشاب على فيروس "كوفيد 19" المستجد، بحسب خبراء ومواقع علمية.

هل القرنفل مميت لفيروس كورونا؟

الدكتورة إيمان بحيري، متخصصة في علم الميكروبات ومكافحة انتشار العدوى، أكدت خلال حديثها لـ"هن"، عدم وجود تجارب معملية تثبت فاعلية للقرنفل وجميع التوابل في علاج كورونا المستجد، وأوضحت: "ملوش أي علاقة، الفيروس بيصيب الجهاز التنفسي، وبيؤثر على المناعة، وبيخليها غشيمة، تكسر الرئة بدل الفيروس".

وعن فوائد القرنفل، أوضحت "بحيري"، إنه يمكن استعماله كمطهر للفم، أومسكن للألم والكحة، "بس مفيش دراسة خالص بتقول إن له تأثير على الكورونا"، مطالبة بتحري الدقة في نقل المعلومات، في ظل الرعب المسيطر على العالم بسبب كورونا.

متخصصة في طب الأعشاب: معلومة علاج السماق لكورونا غير صحيحة

أكدت الدكتورة هالة فتحي، أستاذ مساعد الصيدلة الإكلينيكية والمتخصصة في طب الأعشاب، لـ"هن"، أن السماق من الأعشاب السامة للحيوان والإنسان، فتناول كمية كبيرة من نبات السماق تؤدي إلى التسمم.

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وتداولت رسالة صوتية تحث على استعمال السماق لعلاج الفيروس المستجد، وشددت الدكتورة هالة على عدم الانسياق وراء أي معلومات خاطئة وعدم تداول أي أخبار مجهولة المصدر إلا بعد التأكد من صحتها.

وأوضحت أن هناك أنواع من السماق إذا وضعنا قليل منه على اليد سيؤدي ذلك إلى إحداث حروق شديدة، بالإضافة إلى أنه ينفذ عن طريق الجلد أو من خلال العين أو الأنف ويتجه إلى الجهاز التنفسي والهضمي ويسبب التسمم.

هل يقتل اليانسون الفيروس المستجد؟

خلال الأسابيع الماضية، جرى تداول منشور يحث على شراء اليانسون، للوقاية من كورونا المستجد (كوفيد 19)، على الرغم من أن ذلك غير مثبت علميا، ولا يوجد دليل عليه، وبحسب موقع health benefits times العلمي فإن اليانسون من المشروبات المفيدة للصحة العامة، لأنه يتميز بالعديد من المكاسب الصحية، فهو يحتوي على الفيتامينات وبعض المعادن المهمة مثل الكالسيوم والفسفور والزنك والنحاس والحديد والبوتاسيوم، إضافة إلى البروتين والكربوهيدرات والألياف.

هل يعالج الجنزبيل كورونا؟

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مستندة على دراسة علمية، أن الجنزبيل من النباتات التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة، لاحتوائه على مواد مضادة للجراثيم، الذي يعد الزراع الأول لمقاومة كورونا المستجد، ولكنه لا يقضى على الفيروس بنفسه.