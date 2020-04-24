ماتشتريهوش من برة.. طريقة عمل العرقسوس في المنزل

العرقسوس من المشروبات الرمضانية التي يفضلها البعض، ويقدم لك "هن" طريقة عمل عصير العرقسوس في المنزل، تجنبًا لشرائه من الخارج، حرصًا لعدم انتقال أي عدوى فيروسية، وذلك من وصفات الشيف غادة التلي، في برنامجها زعفران وفانيلا" المذاع على قناة "CBC سفرة". مقادير عمل مشروب العرقسوس: كوب بودرة. شراب العرقسوس. نصف ملعقة صغيرة كربونات. Advertisements نصف كوب ماء لعجن العرقسوس. 6 أكواب ماء. ثلج. طريقة عمل مشروب العرقسوس في المنزل: اخلطي العرقسوس والكربونات والماء فى بولة حتى العجن. ثم يوضع فى شاش ثم يترك فى الماء ثم تنزع الشاش ويقدم العرقسوس مع الثلج بالهنا.

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