ردًا للجميل.. دار مجوهرات تصمم محابس للممرضات الراغبات في الزواج

تقديرا لدورهن وحرصهن على القيام بمسؤوليتهن الاجتماعية في مكافحة فيروس كورونا من خلال مساعدة الحالات المصابة، قام دار مجوهرات شهيرة، بتصميم محابس خاصة للممرضات اللاتي يرغبن في الزواج خلال العام، في لفتة جميلة لرد الجميل من توقيع دار المجوهرات روبرتو كوين.

مبادرة جديدة تضاف إلى زخم التضامن الدولي، أعلنت الدار الإيطالية روبرتو كوين، التي تم إطلاقها في عام 1996، عن مبادرتها.

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من جانبه قال مؤسس دار المجوهرات: "شركتي لا تعرف كيف تصنع أجهزة التنفس الصناعي أو الأقنعة أو الأدوية، خبرتها الفنية هي صناعة المجوهرات، لذا هي فرصة للدار لتقديم مجموعة من خواتم الزفاف من الذهب الأصفر والماس والياقوت للممرضات والممرضين في مستشفيات باريس الذين يريدون الزواج هذا العام، في رسالة مليئة بالتفاؤل، على أمل مجيء الأيام الأكثر سعادة".