فيديو.. 7 أنواع من السرطان تصيب السيدات فقط وأعراضها

عرض برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc" تقريرا عن أنواع السرطان التي تصيب السيدات. وذكرت التقرير أن النساء يصبن بـ 7 أنواع من السرطان تهدد النساء فقط على رأسها الثدي والرحم والمبايض، وجاءت الأنواع كالتالي: 1- سرطان الثدي: وأهم أعراضه هي جود كتل أو احمرار أو تغير في الحجم وشكل الجلد ليشبه قشرة البرتقال أو وجود إفرازات. 2- سرطان المبيض: وخطورته أنه ليس له أعراض، والورم غالبا يبدأ في البطن ويكتشفه طبيب الباطنة. 3- سرطان الرحم: يأتي للنساء فوق سن الـ55 عاما، وأهم علاماته نزول دم بعد انقطاع الطمث. Advertisements 4- سرطان عنق الرحم: يصيب النساء في سن صغير نزيف عند الاتصال الجنسي ورائحة كريهة وألم. 5- سرطان المهبل: نفس أعراض سرطان الرحم أي يأتي للنساء فوق سن الـ55 عاما، وأهم علاماته نزول دم بعد انقطاع الطمث. 6- سرطان الشفرات: مثل الثدي ويحدث به تغير جلدي أو كتل. 7- سرطان الأنابيب: غالبا ما يصاحب سرطان الرحم.

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