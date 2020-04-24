عمره شهر.. رضيع يتعافى من كورونا بعد علاجه لمدة 10 أيام

أكد أطباء من تايلاند تعافى أصغر مريض بفيروس كورونا في البلاد بفضل فريق من الأطباء، بعد استخدام مزيج من العقاقير المضادة للفيروسات لعلاج الرضيع.

وأوضح الطبيب الذي عالج الرضيع بمعهد بامراسنارادورا للأمراض المعدية، أن بروتوكول العلاج المتبع مع الطبيب إعطائه العلاج لمدة 10 أيام بحسب ماذكرته وكالة "رويترز".

وبعد إجراء الإشاعات للطفل اتضح تعافيه تدريجيا، ورغم تحديات علاج رضيع عمره أقل من عام بسبب القيود على إعطائه أدوية معينة، تبين أن الأعراض لدى الطفل الصغير بدت أقل حدة من البالغين.

وسجلت تايلاند يوم الأربعاء 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 2826 والوفيات إلى 49.