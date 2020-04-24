بـ"الطباشير" رسمت قلوب.. فتاة تستخدم الفن لدعم الطواقم الطبية

تضامن كبير من العالم أجمع مع الطواقم الطبية في حربها ضد فيروس كورونا المستجد، وهو ما دفع الفنانة كارا هوبلين، من مدينة لونج آيلاند الأمريكية، إلى استخدام موهبتها في الرسم لتتوجه بالشكر إلى العاملين في مجال الرعاية الصحيّة الذين يعملون مع المصابين.

وحوّلت كارا، الأسفلت إلى لوحة فنيّة التي تضم أربعة مسعفين محاطين بالزهور داخل قلب، مستخدمة الطباشير الملوّنة.

Advertisements

وفي عمل استغرق يوماً كاملاً، استخدمت كارا الفن لتكريم الطاقم الطبّي إذ شعرت أنّها الطريقة الوحيدة التي يمكنها فعلها للتعبير عن دعمها المعنوي لهم أثناء الحجر المنزلي.

ومنذ أن نشرت الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، تلقت كارا رسائل عدّة من العاملين في الرعاية الصحيّة معبرين عن تأثير رسمتها فيهم، كما أنّها تأمل أن يلهم عملها الآخرين ويمنحهم الشعور بالإيجابيّة أثناء العزل.

وعن فكرة الرسومات، قالت كارا لـ"هُن"، إنها شاهدت بعينها معاناة الأطقم الطبية في بلدتها وذلك بعد أن أصيب أحد أقاربها بالفيروس القاتل.

وأضافت: "كنت على مقربة منهم في بلدتي ورأيتهم يعانون، فالغالبية العظمى تركت أسرتها من أجل إنقاذ البشرية، فأردت أن أعبر لهم عن تقدير العالم لهم".