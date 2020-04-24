بعد الانفصال.. أصالة تحتفل بشهر رمضان مع الأسرة في غياب طارق العريان

احتفلت الفنانة أصالة بشهر رمضان مع أسرتها، حيث نشرت ابنتها شام صورة جمعت بينها وبين أشقائها، والتوأم علي وآدم، وشقيق والدتها أنس نصرى، عبر حسابها الشخصي "إنستجرام".

وعلقت "شام" على الصورة قائلة، "رمضان كريم عليكم".

وغاب عن الصورة طليق الفنانة أصالة، المخرج طارق العريان، حيث أعلنت أصالة انفصالها رسميا عن المخرج والمنتج طارق العريان بداية العام الحالي، وذلك بعد زواج استمر لـ14 عاما، وأثمر عن توأمين هما آدم وعلي.