شعر أزرق وإطلالات غير تقليدية.. هكذا ظهر رامز جلال في برنامجه الجديد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

يعتبر رامز جلال واحد من الفنانين الأكثر انتظارًا كل عام في شهر رمضان الكريم، لمعرفة نوع المقالب الجديدة التي يدبرها لضيوفه.

برنامج رامز جلال هذا العام "رامز مجنون رسمي"، يعتمد على استضافة النجم في برنامج حواري أشبه بـ"كرسي الاعتراف"، والمذيعة هي "أروى" وفي أحدى الفقرات، يتم عرض صور نجوم ومن بينهم صورة لرامز جلال أمام الضيف ليوضح رأيه فيهم، وعندما ينتهي الضيف، يخرج رامز جلال في الاستديو ليفاجئ الضيف، وعقب الانتهاء من تصوير الحوار يجد الضيف نفسه في مواجهة مأزقٍ جديدٍ، ويسمع أصواتا مخيفة ويحاولون خداعه بأن هذه الأصوات صادرة من بركان يثور.

وفي برومو البرنامج، ظهر رامز جلال بشعر ملون بالأزرق وإطلالات مختلفة، يرصدها لكم "الخليج 365" في السطور التالية.

-جلد

جاءت الإطلالة الأولى لرامز جلال، من الجلد الأسود، إذ ارتدى جاكت أسود، مع بنطلون "صياد" وشنطة وسط باللون البيج، مرتديًا جوانتي باللون البيج والجملي، مع لون شعر أزرق، وجزمة سوداء.

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-أبيض وأسود

ببنطلون قصة صياد أيضًا، ظهر رامز جلال في الإطلالة الثانية، حيث اتدى تيشرت أبيض مع سلسلة فضية طويلة، وبنطلون أبيض بكشكشة في منطقة الركبة، وأضاف رامز كارديجان باللون أسود، وكذلك جزمة سوداء.

-أسود

في الإطلالة الثالثة، ارتدى رامز جلال، تيشرت high neck أسود مع بنطلون صياد أيضًا، وسلسلة سوداء، بالإضافة إلى جاكت ياقة عريضة.

-بيج

إطلالة رابعة، اعتمد فيها الفنان الكوميدي على موضة "مونوكروم" باللون البيج، حيث اعتمد على تيشرت وبنطلون بنفس اللون "البيج" مع كارديجان بنفس اللون.