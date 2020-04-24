رمضان في زمن كورونا.. نصائح مهمة من منظمة الصحة العالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أصدرت منظمة الصحية العالمية بيانا تضمن إرشادات للسلامة خلال شهر رمضان، حيث يبقى قانون التباعد الاجتماعي واحدا من الأساسيات في هذه الفترة مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وحددت المنظمة الدولية مجموعة من التعليمات التي لا بد من الالتزام بها من أجل الحماية من فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان الذي يبدأ في أغلبية الدول الجمعة، حسب ما جاء فى "سكاى نيوز".

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