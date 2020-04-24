ظهور نادر لابنتي الفنانة مي عمر "تايا" و"سيلين"

شارك المخرج محمد سامي زوج الفنانة مي عمر جمهوره عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لابنتيهما، ونادرا ما نجد صورا تجمعهما بابنتيهما.
وظهرت الفتاتان "تايا" و"سيلين" أثناء تلوين بيض شم النسيم، وجاءت من ضمن التعليقات: "ربنا يحفظهم ويخليك ليا، شبه مي أكتر، قمرين".
وتشارك الفنانة مي عمر في رمضان بمسلسل "الفتوة"، بطولة ياسر جلال، ومي عمر وأحمد صلاح حسنى، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى.
تدور أحداث مسلسل ياسر جلال ومي عمر فى زمن غير معاصر، حيث تعود للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى، ويتم تناوله بشكل اجتماعى لا يخلو من الجانب الرومانسى والأكشن والكوميديا.
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