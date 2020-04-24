طبيب: انقطاع الطمث له أعراض مربكة وعلاجه يكون بالهرمونات في الضرورة

قال الدكتور هشام عاشور جراح أمراض النساء ومدير مستشفى إيسارليون بألمانيا، إن المرحلة غير الإنجابية أو ما يعرف عنها بسن اليأس وهي فترة انقطاع الطمث، وهي مرحلة جميلة من مراحل الحياة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "انقطاع الطمث يكون مجموعة من الأعراض منها "الهبو" وهو ارتفاع درجة حرارة الجسم مرة واحدة، والعرق الشديد واضرابات النوم أو تقلبات المزاج، وهي حالات نفسية وجسدية موجودة، وفيه مجموعة من الأمراض زي هشاشة العظام واضطرابات قلبية واضرابات الجهاز الحركي، والجهاز المعوي وكذلك ارتفاع الضغط وبعض تغيرات الدورة الدموية".

وتابع: "علاجها لو الحالة شديدة بيبقى بالهرمونات، ومش بننصح بيها إلا في الحالات الشديدة جدا ومينفعش حد ياخد عقار أو دواء غير بمراجعة الطبيب".