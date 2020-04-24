قبل بدء رمضان.. نصائح لتجنب زيادة الوزن والإمساك وفقدان الذاكرة

يخرج البعض من شهر رمضان محملا بأوزان ويعاني من بعض الأمراض كفقدان الذاكرة والإمساك بالرغم من عدد ساعات الصوم، ويرجع ذلك إلى العادات الغذائية الخاطئة، حيث إن معظم الخيارات على مائدات الإفطار تكون عالية الدهون وعالية السكر وقليلة الألياف، لذلك سنقدم أهم النصائح والإرشادات للصائمين وفقا للنهار اللبنانية.

كيف تتفادى الجوع في رمضان؟

- تناول أطعمة غنية بالألياف خاصة عند السحور مثل: الشوفان، الخبز الأسمر، الفاكهة والخضار.

- تناول أطعمة غنية بالبروتين مثل اللحم، السمك، الدجاج، الأجبان والألبان لأنها تزيد من الشعور بالشبع.

- لا تتناول الأطعمة التي تحتوي على النشويات السريعة مثل الحلويات والمشروبات.

لتفادي العطش في وقت الصوم:

- نجد البعض يسارعون لشرب كمّية كبيرة من الماء قبل أن يحين موعد الإمساك بدقائق وهذه عادة غير صحية لأنّ هذه الكمّية الكبيرة تُزول بسرعة في البول ولا يستفاد منها في النهار.

- تقسيم شرب الماء بين الإفطار والسحور وتناول حوالى 8 أكواب من الماء ما بين الإفطار والسحور مقسمة بحدود كوب إلى كوبين من المياه كل ساعة أو ما يكفي كل شخص لإبقاء لون البول فاتحاً.

- الامتناع عن المأكولات الغنية بالدهون، الملح، السكر خاصةً وقت السحور.

- تناول المأكولات الغنية بالمياه وقت السحور مثل: الحليب، اللبن، الفواكه والخضار.

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كيف تتفادى الإمساك في وقت الصوم؟

مشكلة الإمساك مشكلة أخرى قد يعاني منها الصائم ومحاربتها تكون من خلال شرب كميَة مناسبة مِن المياه، وممارسة الرياضة وتناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف مثل الخبز الأسمر والنشويات السمراء بالإضافة إلى الخضار والفاكهة والبقوليات.

لتفادي فقدان الذاكرة خلال شهر رمضان المبارك:

بعض الأسباب: البقاء مدة طويلة من دون طعام وعدم الاكتفاء بساعات النوم، لذلك يجب الحرص على الحصول على 8 ساعات على الأقل، كما يمكن محاربة فُقدان الذاكرة من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين B12 مثِل السلطعون، والتونة والسمك، سمك السلمون والحليب، بالإضافة إلى الفيتامين B6 الموجود في الموز ، السبانخ ، البطاطا ، الدجاج والتونة... دون أن ننسى الأوميجا 3 في التونة، السمك، السلمون والسردين.

كذلك، يعتبر حمض الفوليك مهماً لكريات الدم الحمراء، وهو يعزز الذاكرة على المدى القصير مثل القرنبيط، الهليون الحمص والبرتقال.

نصيحة أخيرة:

الحفاظ على الوزن خلال شهر رمضان المبارك هو أمر ضروري وسهل من خلال:

- الابتعاد عن الدهون والأطعمة المقلية

- استهلاك الأطعمة قليلة الدسم

- شرب الكثير من الماء

- أكثر من تناول الفواكه والخضار

- ممارسة الرياضة.