"ماتت فرحتي".. دنيا عبدالعزيز تطلب من متابعيها الدعاء لوالدتها عقب وفاتها

نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام"، صورة تطالب فيها متابعيها بالدعاء لوالدتها التي توفيت قبل أسابيع.
وأرفقت دنيا تعليقًا على الصورة قالت خلالها، "يقولون لي كل عام وأنتي بخير ورمضان كريم، لكن لا يعلمون أن قلبي حزين، وأن فرحتي كانت أمي، وماتت فرحتي برحيل أمي، اللهم ارحمها برحمتك".
وفاة والدة دنيا عبدالعزيز
وكان المؤلف والفنان عمرو محمود ياسين، أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبر وفاة والدة الفنانة، التي توفت داخل أحد المستشفيات الخاصة، بعد صراع مع المرض، قائلا: "رحلت عن دنيانا الغالية العزيزة جودي الحسيني والدة الفنانة والأخت الغالية دنيا عبدالعزيز ..إنا لله وإنا إليه راجعون".
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