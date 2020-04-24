لا غنى عن الفول في وجبة السحور.. أخصائي تغذية: يقي من كورونا

يعتبر الفول من الأطعمة الرئيسية التي لا غنى عنها في وجبة السحور، فهو وجبة غذائية متكاملة، ومع انتشار فيروس كورونا نبحث دائمًا عن الأطعمة التي تساعد على تقوية المناعة للوقاية من الفيروس.

فوائد الفول في وجبة السحور

أكد الدكتور مروان سالم أخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، أن الفول غني بالبروتينات ومصدر هام للحديد والفيتامينات، مضيفًا أنه يساعد على تحفيز الجهاز المناعي للجسم ويحافظ على مستوى السكر في الدم.

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وتابع أثناء حديثه لـ "هُن"، أن الفول يعمل على خفض الضغط ويساعد على تقليل الكولسترول ويقلل ضغط الدم والسكر.

وأوضح أن من ضمن فوائد الفول تقليل التوتر والإجهاد، ومع زيادة الاحتياج في الفترة الحالية لرفع قوة الجهاز المناعي للجسم أكد أهمية الفول في وجبة السحور مع الابتعاد عن الفول "مسبك" مثل إضافة الطماطم والثوم، وتناول الفول بالزيت الحار لفوائده.