إليكي أجمل موديلات فساتين زفاف مع الكاب

القاهرة - لايف ستايل
في عروض فساتين زفاف 2020، برزت العديد من صيحات أثواب الزفاف، وأبرزها فساتين اعراس بالكاب القصير، حيث تتسم بالرقي، وتجعل العروس تبدو مثل الأميرات.
شاهدي أجمل فساتين اعراس بالكاب القصير 2020 لتستوحي منها إطلالتك الأخاذة في يومك الكبير.
فستان زفاف آن بيرغ Anne Barge
قدمت ماركة آن بيرغ Anne Barge فستان زفاف ستان بتصميم ناعم مع كاب قصير من الأمام بقماش شفاف ومزين بتطريزات أوراق الأشجار باللون الأبيض.
فستان زفاف جيني يو Jenny Yoo
أحببنا فستان زفاف Jenny Yoo بالتصميم الناعم والمزود بكاب شبكة قصير ينسدل على الفستان والذراعين بنعومة.
فستان زفاف ليلا روز Lela Rose
جمع فستان زفاف ليلا روز Lela Rose بين الكلاسيكية والرومانسية، وهو بقماش الدانتيل الناعم مع كاب قصير وتصميم بسيط.
فستان زفاف ماركيزا Marchesa
كما قدمت ماركة ماركيزا Marchesa فستان زفاف كلاسيكي راقي بالكاب القصير مع القبّة المرتفعة وبتنورة تتسع من أسفل.
فساتين زفاف سارا نوري Sareh Nouri
قدمت المصممة سارا نوري Sareh Nouri فساتين زفاف تخطف الأنفاس بتصاميم أنثوية حالمة مع الكاب القصير.
الفستان الأول بقماش الستان وبقصّة A Line مع كاب قصير شفاف، والفستان الثاني مزين بالورود البيضاء البارزة مع كاب قصير من التول ومزين أيضاً بالورود البيضاء.
فستان زفاف سافانا ميلر Savannah Miller
أعجبنا فستان زفاف سافانا ميلر Savannah Miller الناعم بقماش التول، مع الكاب القصير المزين بالكشاكش على الأطراف.
فستان زفاف زهير مراد Zuhair Murad
قدم المصمم اللبناني زهير مراد فستان زفاف Zuhair Murad منفوش بتنورة الطبقات مع كاب قصير شفاف مزين بشراشيب.
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