منقوع المحلب لتطويل الشعر قبل انتهاء الحجر الصحي

يعتبر منقوع المحلب من أكثر العلاجات فائدة في روتين العناية بالشعر لتطويله وجعله صحيًّا وجذابًا، إذ يعمل المحلب على زيادة طول الشعر بشكل ملحوظ، وتكثيفه وتقويته.

سوف نقدم لكِ طرق سهلة وخلطات طبيعية بسيطة يمكنك أن تستخدميها للفوز بشعر طويل وكثيفٍ قبل انتهاء مدّة الحجر الصحي .

فوائد منقوع المحلب لتطويل الشعر

يحمي منقوع المحلب الشعر من التلف والتقصف.

يساعد في حماية الشعر من التساقط .

يغذّي ويقوّي بصيلات الشعر وهو بذلك يحارب مشكلة الصلع.

يجدد منقوع المحلب الخلايا الميتة في فروة الرأس وينشط الدورة الدموية.

ينعم الشعر ويفرده، ويضفي عليه لمعاناً وحيوية.

يرطب الشعر ويحميه من الجفاف ويجعله أكثر مرونة وأقل عرضة للتقصف والجفاف.

يعطر الشعر ويمنحه رائحة جميلة.



خلطات منقوع المحلب لتطويل الشعر



الخلطة الأولى

المكونات:

ربع كوب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من المحلب المطحون.

الطريقة:

اخلطي المحلب في الماء.

إغسلي الشعر جيداً، قبل وضع كمية من منقوع المحلب على الشعر.

استخدمي اصابع يديك ودلّكي الشعر بشكل دائري.

اتركي منقوع المحلب على الشعر لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة فقط.

اغسلي الشعر بعد الانتهاء.

يمكنك تكرار نفس العملية مرتين أسبوعياً.

Advertisements

الخلطة الثانية

المكونات:

علبة من الزبادي

ملعقة كبيرة من المحلب المطحون

الطريقة:

إخلطي المكونات جيداً للحصول على خليط متماسك.

وزّعي الخليط على الشعر واتركيه لمدّة لا تقل عن 20 دقيقة.

عند انتهاء الوقت، اغسلي الشعر بالماء الفاتر جيداً.

كرّري هذا الخليط مرتين أسبوعياً للحصول على نتائج ملحوظة.



الخلطة الثالثة

المكونات:

كوب من زيت جوز الهند الطبيعي.

كأس شاي من المحلب المطحون.



الطريقة:

اخلطي المكونات جيداً.

ضعي الخليط واحفظيه في عبوة نظيفة.

ادهني كمية مناسبة من الخليط على شعرك ودلّكي به فروة الرأس قليلاً.

غطي شعرك بمنشفة دافئة واتركي الخليط على الشعر لمدة 4 ساعات متواصلة.

اغسلي شعرك جيداً.ك

كرري هذه العملية مرة كل أسبوع.

قد يهمك أيضا:

أفضل طريقة لأستخدام الخميرة في العناية بـ الشعر

أفضل المساكات للعناية بالشعر التالف