سحورك اليوم| طريقة عمل بيض بالجبن الشيدر والطماطم

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

خلال أيام رمضان تبحث الأمهات والزوجات عن طرق تحضير موائد الإفطار والسحور الشهية وسريعة التحضير، رمضانك الخليج 365 يقدم لكم يوميًا طرق تحضير أسرع الوجبات.. وفي السطور التالية مقادير وطريقة تحضير وجبة سحور اليوم، وهي "بيض بالجبن الشيدر والطماطم" على طريقة ست البيت المصرية:

المقادير:

6 بيض

4/1 كوب حليب

2/1 كوب جبنة شيدر مبشورة

1 كوب مكعبات طماطم

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6 معالق كبيرة بصل مفروم

ملح و فلفل

زبدة/زيت

الطريقة:

في مقلاة متوسطة الحجم غير لاصقة سخني الزيت. اضيفي البصل واتركيه على النار لمدة 2 دقيقة مع التقليب مرة واحدة ثم أضيفي مكعبات الطماطم واتركيها على النار لمدة 1 دقيقة أو أكثر من ذلك انقلي خليط البصل والطماطم إلى وعاء ويوضع جانبا.

في وعاء متوسط ​​الحجم اضربي بخفة معا البيض والحليب ثم ضيفي الجبن وصبي الخليط في المقلاة ضعيه على نار متوسطة هادئة مع التقليب المستمر صبي الخليط في البصل وحركي المزيج لمدة 2 دقيقة أخرى ويتبل بالملح والفلفل