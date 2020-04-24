زودي منها.. بهارات على مائدة رمضان تحارب كورونا

مواجهة فيروس كورونا، ومحاربته والوقاية منه هي أولوية الجميع في الوقت الحالي، وطالما أنه لا يوجد حتى الآن علاج أو مصل فعال للقضاء على الفيروس، فإن الطب البديل الذي له فوائد كثيرة على صحة الجسم وجهاز المناعة يصبح له دورا فعالا.

هناك بعض البهارات التي يمكن أن تفيدك في مكافحة فيروس كورونا لما لها من فوائد وقائية معروفة، لذا فإن زيادتها على مائدة إفطار رمضان اليومية يتكون لها فوائد جمة.

يقول الدكتور سيد قطب، خبير النباتات الطبية والعطرية، إن هناك بعض البهارات التي لها فوائد في مكافحة فيروس كورونا المستجد، تأتي على رأسها القرنفل، والحبهان، القرفة، الزنجبيل، وأخيرا الشطة.

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وأضاف "قطب"، أن فوائدها وقائية أكثر منها علاجية، حيث أن القرنفل يحتوي علي مادة الثيمول وهي أحد المواد المطهرة والمضادة للفيروسات.

أما الحبهان وهو صديق الشوربة وتوابل الدجاج، يحتوي على أكثر من 11 مركبا كيميائيا طبيعيا مضادا للبكتيريا والفطريات والفيروسات.

والزعتر هو واحد من نباتات التوابل المفيدة لأمراض الجهاز التنفسي، أما الزنجبيل فينشط الدورة الدموية وبالتالي ينشط ويعزز المناعة.

والقرفة لها فوائد أخرى، حيث تثبط من عمل الفيروسات، والشطة قاتلة للفيروسات.