جددي روتين أكلاتك.. طريقة عمل شطيطحة بالدجاج

في ظل انتشار فيروس كورونا، والدعوات للبقاء في المنزل طوال اليوم، تبحث العديد من ربات البيوت عن طرق إعداد أطعمة جديدة، لكسر روتين الوجبات المعتاد تقديمها، من بين الأطعمة غير "التقليدية" شطيطحة بالدجاج، التي تعد من الوجبات الجزائرية الشهيرة.

وفيما يلي، خطوات تحضير شطيطحة بالدجاج، على طريقة الشيف زينب مصطفى، مقدمة برنامج على قناة "CBC سفرة":

مقادير شطيطحة بالدجاج

دجاجتان مقطعتان

بيض

ثوم مفروم

ملح

قرفة ناعمة

فلفل أخضر

فلفل أسود

ملعقتان كبيرتان من البابريكا

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لتر ونصف لتر من الماء المغلي

زبدة

حمص مسلوق

صلصة

طريقة تحضير شطيطحة بالدجاج

- تشويح الدجاجين في الزبدة، والفلفل الأخضر الرومي.

- إضافة الثوم والتوابل من ملح وبابريكا وفلفل أسود.

- إضافة الماء المغلي على الخليط، وتركه على النار.

- إضافة الحمص وصلصة الطماطم على الخليط.

- تصفية الصوص من خليط الدجاج، ثم وضع الصوص على النار، ثم يكسر فوقه البيض.