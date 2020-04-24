بـ"الكمامة".. نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

احتفلت الفنانة نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها، حيث ظهرت مرتدية "الكمامة" بسبب انتشار كورونا.
ونشرت "نانسي" صورا من الاحتفال عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "كل عيد وأنت قمري.. كل عيد وأنت أول أفكاري.. كل عيد وأنت مصدر سعادتي.. كل عيد وأنت أجمل أعيادي".
يذكر أن الفنانة نانسي طرحت مؤخرًا أغنية "العمر" من تتر مسلسل "سكر زيادة"، والتى تخطت حاجز النصف مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".
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