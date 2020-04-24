حرصت الفنانة شريهان على تهنئة جمهورها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". ونشرت مقطع فيديو لأغنية "رمضان كريم" من فوازيرها، وعلقت عليه: "اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والسلام والعون على الصلاة والصيام وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يارب العالمين". وانهالت تعليقات متابعيها على الفيديو: "من أجمل نساء العالم سبحان الله تبارك الرحمن كنتي ولازلتى وستظلي للأبد تركتي فراغ لم يستطيع احد تعبئته ربنا يشفيكي". Advertisements وقالت احدى متابعيها: "أحلى رمضان عشته وانتي بتعملي فوازيره ربنا يديلك الصحة والعافية". كانت فوازير "حاجات ومحتاجات" هي آخر ما قدمته الفنانة شريهان من الفوازير في منتصف التسعينيات، بعد أن قدمت من قبل فوازير ألف ليلة وليلة وحول العالم، وشاركها في البطولة كل من الفنان محمد هنيدي وعلاء مرسي.

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كانت هذه تفاصيل خبر شريهان تهنئ جمهورها بحلول شهر رمضان.. ومتابعوها: "سيبتي فراغ كبير" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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