طبيب: متلازمة ما قبل الطمث موجودة لدى 20% من النساء وبدرجات متفاوتة

قال الدكتور هشام عاشور جراح أمراض النساء ومدير مستشفى إيسارليون بألمانيا، إن متلازمة ما قبل الطمث موجودة لدى 20% من النساء وبدرجات متفاوتة.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc": "التغيرات الهرمونية عند المرأة لها ارتباط وثيق بالحالة الانفعالية، وتنقسم إلى مرحلتين مرحلة إنجابية وأخرى غير إنجابية وهي ما يعرف عنها بسن اليأس وهي فترة انقطاع الطمث، وهي مرحلة جميلة من مراحل الحياة".

وتابع: "بالنسبة للمرحلة الإنجابية وما تعرف بمرحلة ما قبل الطمث ولها أعراض إن السيدة بتكون حادة المزاج وانفعالية بشكل كبير، ومتقلبة المزاج، ومصابه بنوع من الاكتئاب والانطوائية، ودي الحالات الانفعالية وبيبقى فيها حالات انفعالية، والجسم بيبقى منفخ قوي وفيه صداع شديد، وقابلية شديدة للنوم وعدم الرغبة في العمل وعدم القدرة على العمل وهي موجودة في 20% من السيدات بدرجات متفاوته".

وأوضح أن الوقاية منها يكون عن طريق علاجات وأدوية اكتئاب بسيطة أو مسكنات والوقاية منها أفضل باتباع نظام غذائي ورياضي سليم، والأهم من هذا كله أني كون المحيطون بها على استيعاب كامل للوضع".