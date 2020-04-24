صور.."على قد الجيب".. زياد يصنع الفوانيس.. ورأس المال 20 جنيها

على أحد الأرصفة داخل شارع جانبي، يفرش زياد رمضان، 12 عاما، طالب بالصف السادس الابتدائي، مجموعة من الفوانيس مصنوعة يدويا وبحرفية عالية.

لم يستطع زياد شراء منضدة لعرض فوانيس رمضان، فاستعان "بكومدينو" غرفة والدته، زبائنه من الأطفال والكبار فسعر الفانوس الصغير لا يتعدى الـ10 جنيهات.

رأس المال من مصروفه الشخصي، فهو في فترة إجازة، بعد أن أكمل تحضير البحث الخاص به حسب خطة وزارة التربية والتعليم، لاجتياز سنوات الابتدائي مرحلتهم التعليمية.

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بابتسامة جميلة وبأدب طاغ على أسلوبه، ينادي على المارة لشراء منتجاته، في حين ان والدته تتابعه من شرفة منزلها وتشجعه.

يقول زياد في حديثه مع "الوطن": "العمل عبادة وأنا طول الوقت بشوف أمي بتشتغل، فهي تعمل خياطة، وأنا حبيت أساعدها بحاجة أنا شاطر فيها"، وتابع: بكسب من شغلي الحمد لله ومش هبطل شغل في الإجازة، خصوصا إني بعرف أعمل حاجات تانية مفيدة زي الأباچورات وأدوات المكتبة".

وعن نوعية زبائنه قال: "أغلبهم بنات وستات لأنهم بيحبوا الخرز والألوان عشان كدة اخترت ألوان مبهجة".

أما والدته فقالت: "زياد طول الوقت شاطر في دراسته، وأنا بعتبره راجل، وهو اللي اقترح يعمل المشروع، ووافقته فورا".