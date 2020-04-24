الفنانة فوز الشطي تعلن عن حملها بطريقة طريفة: "سأصبح أما"

أعلنت الفنانة فوز الشطي عن حملها بطريقة رومانسية، عبر حسابها الشخصي على موقع "سناب شات".

ونشرت صورة لمجموعة من الفواكه وصورة لأم حامل وعلقت عليها: "سأصبح أم"، لتعلن بهذه الطريقة عن حملها لجمهورها.

وكانت الفنانة الكويتية نشرت منذ عدة أيام صورة عبر حسابها على "إنستجرام" ألمحت من خلالها لخبر حملها، وكتبت في تعليقها: "الخير قادم..هي ثقتي في الله".

Advertisements

من هى فوز الشطي

دخلت عالم الأضواء من خلال مشاركنتها في برنامج المواهب الغنائية "نجوم على الطريق" في عام 1996.

وبعدها كانت بصدد المشاركة في الموسم الثالث من "ستار أكاديمي"، لكنها أعلنت انسحابها فجأة وانطلقت بأغنية منفردة تحت عنوان "أي شي".

بعدها أطلقت فوز الشطي العديد من الأغنيات الناجحة، قبل أن تنطلق إلى عالم التمثيل الذي حققت من خلاله الكثير من النجاحات.

ومن أشهر أعمالها "الوزيرة"، و"حب في الهايد بارك"، و"امرأة تبحث عن المغفرة"، و"كحل أسود قلب أبيض غالية"، و"صوف تحت حرير نادية"، و"محطة إنتظار حصة".

وقد احتفلت في شهر ديسمبر الماضي بزواجها إلى رجل أعمال قطري.