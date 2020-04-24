الامارات | عادل إمام.. الزعيم «فالنتينو» وسط ترقب النقاد والجمهور

شكرا لقرائتكم خبر عن عادل إمام.. الزعيم «فالنتينو» وسط ترقب النقاد والجمهور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على امتداد أيام الشهر الفضيل، يتبارى نجوم الدراما في العالم العربي، ليس فقط على تقديم أهم الأدوار الفنية، بل وعلى رهانات الاختلاف والتنوع في جذب جمهور الشاشة الفضية وعشاق الدراما كل عام، في الوقت الذي فرض فيه العزل المنزلي، بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد، للمرة الأولى، ظروف متابعة استثنائية، ستوجه دفة الاهتمام والإقبال نحو الدراما العربية على وجه الخصوص، لتضاعف مشاهدات جميع الأعمال المتسابقة هذا العام، التي نقف اليوم على أبرز مميزاتها وأكثر شخصياتها الفنية فرادة وخصوصية.

بعد سلسلة من التأجيلات والتكهنات التي أحاطت بمصير مسلسله الجديد، ستتاح للجمهور العربي أخيراً فرصة متابعة «فالنتينو»، للفنان عادل إمام، الذي يطل رمضان هذا العام من خلال شخصية رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية التي تتعرض لسلسلة من الأزمات والمشكلات التي تضاف إلى مشكلاته الشخصية مع زوجته وأبنائه، في طرح درامي اجتماعي متجدد، يرتكز على إطار مشوق، يجمع بين روح الدعابة والكوميديا التي تميز أعمال الزعيم، سواء في السينما أو المسرح أو التلفزيون.

رهان فني

إطلالة الزعيم هذا العام تأتي إلى جانب دلال عبدالعزيز وداليا البحيري ومجموعة من النجوم والوجوه الفنية الشابة، وعدد من ضيوف الشرف، يتقدمهم الفنان سمير صبري، الذي ظهر في الفيلم الترويجي القصير لمسلسل النجم عادل إمام، في إعادة طريفة لأحد أشهر الجمل الحوارية من فيلم «البحث عن فضيحة»، الذي قدماه معاً قبل نحو 47 عاماً، الأمر الذي سيفتح شهية الجمهور على متابعة العمل الذي كان من المقرر عرضه رمضان الماضي.

في المقابل، يراهن كثيرون حالياً على سيناريو العمل الذي قام بكتابته أيمن بهجت قمر، في تعاونه الأول مع الزعيم، وذلك، في ظل ما يتملكه الكاتب والسيناريست المصري من تجارب ناجحة في مجال الكتابة، سواء للسينما أو التلفزيون، أو مئات الأغاني الناجحة لنجوم الغناء والطرب في العالم العربي، في الوقت الذي يبدو فيه الزعيم مرتاحاً بأجواء العمل الذي أصر على استكمال تصويره، مقتنعاً فيه بالرؤية الإخراجية لنجله رامي إمام، الذي سبق وتعامل معه في أعمال مسرحية وسينمائية وتلفزيونية موفقة، منها أعماله الدرامية الأخيرة: «عفاريت عدلي علام» و«عوالم خفية»، وصولاً إلى هذا المسلسل الذي يتوقع أن يشهد متابعة جماهيرية واسعة سترجح كفتها ــ رغم المنافسة الدرامية المحتدمة ــ نحو عادل إمام، باعتبار الزخم الذي ستحدثه عودته مجدداً إلى الساحة، بعد غياب دام عاماً كاملاً، واحتفاء الجمهور داخل مصر وخارجها بإطلالته الكوميدية المحببة إلى قلوب الكبار والصغار.

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17 عملاً درامياً

مع مسلسل «فالنتينو»، يصل عدد الأعمال الفنية التي قدمها الزعيم عادل إمام لشاشة التلفزيون فحسب، إلى 17 عملاً درامياً انطلقت من مشاركته في السهرة التلفزيونية «النشال» في عام 1970، إلى جانب محسن سرحان ويوسف شعبان، فيما شهد عقد السبعينات من القرن الماضي طرحه لستة مسلسلات تلفزيونية، وتقديمه في عام 1980 مسلسله الأشهر على الإطلاق «دموع في عيون وقحة»، ليغيب بعدها النجم عن الشاشة الفضية حتى عام 1996، ويطل من جديد ضيف شرف في مسلسل «ماستر سين»، وصولاً إلى العقد الأول من القرن الحالي وبداية عام 2012 التي شهدت على التوالي مسلسلات، هي: فرقة ناجي عطا الله، العراف، صاحب السعادة، أستاذ ورئيس قسم، مأمون وشركاه، عفاريت عدلي العلام، عوالم خفية، قبل أن يتوقف نشاط إمام الفني العام الماضي، بسبب ظروف قيل إنها إنتاجية، فيما كشفت مصادر فنية ارتباطها بتدهور صحة الزعيم، الذي يعود اليوم لجمهوره في رمضان 2020 عبر «فالنتينو».

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عملاً تلفزيونياً لعادل إمام انطلقت عام 1970 من خلال مشاركته في السهرة التلفزيونية «النشال».

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