الامارات | ترخيص أول عُدة فحص منزلية لـ «كوفيد-19» في أميركا

شكرا لقرائتكم خبر عن ترخيص أول عُدة فحص منزلية لـ «كوفيد-19» في أميركا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رخصت وكالة الغذاء والدواء الأميركيّة أول عدة فحص منزلية لـ«كوفيد-19». وأنتجت شركة لابكورب، بوساطة علامتها التجارية بكسل، عدة الفحص المعتمدة على تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل بالنسخ العكسي بسعر 119 دولاراً للمستخدم، وتتيح العدة للشخص فحص حمله للفيروس دون الحاجة الى الخروج من المنزل.

وحسب تقرير لـ«مرصد المستقبل» التابع لـ«مؤسسة دبي للمستقبل» تقلل العدة المنزلية الحاجة لمعدات الحماية الشخصية، والتي نعاني نقصاً كبيراً فيها، وتحمي كذلك عاملي الصحة العامة المواجهين لخطر «كوفيد-19» في الصفوف الأمامية.

وقال مفوض وكالة الغذاء والأدوية الأميركية ستيفين هان في تصريح: «سهلنا خلال الجائحة تطوير العدة والفحص لتوفير الوصول السهل للتشخيص الدقيق، وذلك بدعم تطوير عدة منزلية دقيقة وسهلة الاستخدام. وتعمل الوكالة على مدار الساعة منذ بدء الجائحة، وسهلنا إنتاج أكثر من 50 فحصاً تشخيصياً بوساطة 350 مطوراً».

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وستتوافر العدة للمستهلك في معظم الولايات الأميركية بوصفة طبيّة وفق ما نشرته الوكالة. وعلى الشخص تدوير قطعة القطن في أنفه للحصول على عينة سائلة كي تُرسل إلى المختبر لفحصها. وتختلف هذه الطريقة عن المتبعة في المستشفى، حيث تُؤخذ العينة من مؤخرة التجويف الأنفي، وتظهر التحاليل الأولية عدم اختلاف في دقة الطريقتين.

ولم تكن «بكسل» أول من أتى بفكرة العدة المنزلية، ولكنها كانت الأولى التي حصلت على ترخيص وكالة الغذاء والدواء الأميركي.

ويجب إجراء المزيد من الفحوص للعودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية، فوفق تقرير جديد على الولايات المتحدة إجراء أكثر من 20 مليون فحص يومياً حتى منتصف الصيف لإعادة إنعاش الاقتصاد. وتبعاً لمشروع متابعة «كوفيد-19» فإن الولايات المتحدة تفحص 146 ألف شخص يومياً فقط.

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