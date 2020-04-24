الامارات | 5 إرشادات غذائية لأيام الصيام الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 إرشادات غذائية لأيام الصيام الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتغيّر النظام الغذائي برمته في شهر رمضان الكريم، فبدلاً من الوجبات الخمس التي نتناولها، يصبح النظام الغذائي معتمداً على وجبتين حداً أقصى، ما يدفع البعض إلى عدم التوازن في تناول الطعام على هاتين الوجبتين. وتتميز الأيام الأولى من الصيام بكونها الأكثر عشوائية في النظام الغذائي، إذ يكون المرء مندفعاً في ممارسة الطقوس الرمضانية، التي يشتاق إليها على وجبتي الإفطار والسحور. وتحدثت أخصائية الصحة والتغذية من «ويلناس باي ديزاين»، لمى النائلي، عن أبرز خمسة إرشادات يتوجب الالتزام بها خلال الأيام الأولى من الصيام، ليتم تكريسها كعادات يومية حتى نهاية الشهر الفضيل، نظراً إلى أهميتها في الحفاظ على النظام الغذائي، وتجنب مشكلات كثيرة كزيادة الوزن أو عسر الهضم.

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