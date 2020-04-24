الامارات | أرز بخاري

شكرا لقرائتكم خبر عن أرز بخاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 أبريل 2020 في شهر رمضان، تحتار الأمهات في اختيار أكلات رمضانية لتقديمها على وجبة إفطار. رمضان هذا العام لابد أنه استثنائي، وربما لن تحتاج ربة المنزل إلى إعداد كميات كبيرة من المقادير، خصوصاً مع تعذر التجمعات العائلية المعتادة. الشيف السعودية منى قبوري، تشارك قراء «الإمارات اليوم» بوصفات وأفكار تستمدها من أرجاء العالم، مع لمسات تمنحها خصوصية شرقية وعربية. منى قدوري استطاعت خلال السنوات الماضية فرض حضورها كواحدة من أبرز المدونات الخليجيات في مجال الطبخ، وها هي اليوم تتشارك معنا وصفاتها. Follow Emarat Alyoum on Google Newsstand Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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